Первый канал ответил на слухи о закрытии программы «Жить здорово!»

Программа «Жить здорово!» в настоящее время не выходит в эфир из-за изменений в расписании, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Первого канала. Речи о закрытии проекта не идёт. Ранее в СМИ появилась информация о закрытии передачи.

Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала перевёрстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идёт, — рассказали в пресс-службе.

Данную информацию в беседе с NEWS.ru также опроверг врач-иммунолог и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. Он отметил, что «никто не распускал команду» шоу, «она присутствует и работает».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что врач и телеведущая Елена Малышева заявила о возможном закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале. Причиной этому стала остановка выхода развлекательных программ из-за событий на Украине.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Из эфира были убраны в том числе развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети».

Ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Познер, чью авторскую программу «Познер» также сняли с эфира. По его словам, программы вернутся в эфир только после окончания спецоперации на Украине, поскольку «такова позиция руководства Первого канала», который стал исключительно информационным.