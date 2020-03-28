Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар займёт должность его советника.
По словам главы госкорпорации, для создания новой ракетно-космической техники необходимо привлекать лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей.
Игорь Озар — отличное для нас приобретение, — отметил он.
Рогозин добавил, что в последние годы компания «Сухой» разработала «великолепные боевые машины».
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Ранее NEWS.ru писал, что персональные кабинеты для президента России и председателя правительства будут обустроены в Национальном космическом центре, который строят в Москве.
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