Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Впервые после зимы дороги и тротуары в столице помоют специальным шампунем, который удалит мазутные и масляные пятна.

Как рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков, используемое моющее средство является совершенно безопасным, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве. Всего запланировано четыре выезда...