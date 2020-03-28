Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар займёт должность его советника.

По словам главы госкорпорации, для создания новой ракетно-космической техники необходимо привлекать лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей.

Игорь Озар — отличное для нас приобретение, — отметил он.

Рогозин добавил, что в последние годы компания «Сухой» разработала «великолепные боевые машины».

Ранее NEWS.ru писал, что персональные кабинеты для президента России и председателя правительства будут обустроены в Национальном космическом центре, который строят в Москве. 

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