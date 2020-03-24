https://static.news.ru/photo/90b98a02-6dbb-11ea-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Персональные кабинеты для президента России и председателя правительства будут обустроены в Национальном космическом центре, который строят в Москве. Об этом сообщили в Центральном научном институте машиностроения, входящего в структуру Роскосмоса.

Дизайн-концепция офисов высшего руководства страны, а также пресс-центра, большого зала заседаний, Центра слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией будут выбраны в рамках открытого конкурса. Он проводится в два этапа — с 23 марта по 9 апреля.

Как пояснил РИА Новости глава Института космической политики Иван Моисеев, до сих пор практики обустройства кабинетов первых лиц государства в штаб-квартире космического агентства не было нигде в мире. По его словам, рабочее место может пригодиться для оперативных совещаний во время визита президента или премьер-министра в Национальный космический центр. Для этого и потребуется специально оборудованное и защищённое помещение.

Сейчас кабинеты лидера страны и главы кабмина имеются в федеральных министерствах.

Сдача Национального космического центра планируется на декабрь 2022 года. Проект обойдётся бюджету в 25 миллиардов рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскосмос обнародовал документы, связанные с полётом корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. На сайте госкорпорации выложены бортовой журнал, который вели Алексей Леонов и Павел Беляев в полёте, проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз, механизм его закрывания и открывания.