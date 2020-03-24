Персональные кабинеты для президента России и председателя правительства будут обустроены в Национальном космическом центре, который строят в Москве. Об этом сообщили в Центральном научном институте машиностроения, входящего в структуру Роскосмоса.
Дизайн-концепция офисов высшего руководства страны, а также пресс-центра, большого зала заседаний, Центра слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией
Как
Сейчас кабинеты лидера страны и главы кабмина имеются в федеральных министерствах.
Сдача Национального космического центра планируется на декабрь 2022 года. Проект обойдётся бюджету в 25 миллиардов рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, Роскосмос обнародовал документы, связанные с полётом корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. На сайте госкорпорации выложены бортовой журнал, который вели Алексей Леонов и Павел Беляев в полёте, проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз, механизм его закрывания и открывания.
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