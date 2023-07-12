Рогозин озвучил планы по захвату французской ракеты SCALP Рогозин: «Охотникам за привидениями» дали приказ захватить французскую ракету SCALP

Руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин заявил, что военно-технические советники данной группы, а также добровольцы отрядов БАРС постараются «затрофеить» французскую крылатую ракету SCALP, чтобы передать ее специалистам российского оборонно-промышленного комплекса. Аналогичная британская ракета Storm Shadow ранее уже передана в ОПК, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Франция 11 июля заявила о готовности передать Киеву 50 ракет дальнего действия SCALP.

«Царские волки» постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши «Охотники за привидениями» уже получили такой приказ. Если она так же удачно, как и британская ракета, приземлится в зоне нашей ответственности, мы ее вытащим, чего бы это нам ни стоило, — пообещал Рогозин.

Он напомнил, что практически целую британскую Storm Shadow за два дня вытащили из «серой зоны». Тогда ее даже пришлось отбивать у украинской ДРГ, желавшей перехватить в дороге машину с ракетой.

Глава «Царских волков» считает, что изучение конструкции и начинки ракеты позволит ОПК России найти эффективные способы борьбы с ней.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщило, что Франция уже приступила к поставкам ракет дальнего радиуса действия SCALP на Украину. Ракеты были отправлены сразу после соответствующего заявления президента республики Эммануэля Макрона.