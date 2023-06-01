Родителям рассказали, как наладить рацион ребенка летом Диетолог Мещерякова посоветовала не позволять детям пить много газировки летом

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Чтобы избежать набора лишнего веса у ребенка летом, важно сократить количество выпиваемой им сладкой газировки, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Она рассказала LIFE.ru, что в таких напитках также содержится большое количество сахара и химических добавок, которые могут вызвать кариес, нарушают обмен веществ и минеральный обмен. По ее словам, заменить газировку можно свежевыжатыми соками, разбавленными водой.

Кариес — это далеко не самое страшное последствие. От сладкой газировки хочется пить еще больше, огромные дозы сахара и химических добавок в первую очередь бьют по обмену веществ, нарушают минеральный обмен и способствуют сдвигу кислотно-щелочного баланса, — предупредила специалист.

По словам диетолога, летом важно включить в рацион ребенка большое количество белка. Это важно в период роста, а дети обычно прибавляют в теплое время года около 10 см. Аминокислоты помогают синтезировать собственный белок организма. Мещерякова советует исключить «пустые калории», которые только отбивают аппетит. Их много в кондитерских изделиях и сладостях. Главная опасность заключается в том, что они быстро вызывают привыкание.

Врач отмечает, что летом дети двигаются больше обычного, поэтому дневную норму рациона необходимо увеличить на 15-20%. Это поможет избежать вечерних неконтролируемых перекусов. Кроме того, время обеда лучше сдвинуть на более позднее, особенно для маленьких детей. Перед дневным сном лучше дать ребенку небольшой перекус.

Диетолог советует чаще есть овощи и фрукты. Несмотря на то, что витамины не накапливаются в организме, эти продукты полезны для роста организма. Кроме того, можно легче приучить ребенка к свежим овощам. Мещерякова также советует приучать ребенка утолять жажду простой водой.

Терапевт Ольга Чиркова ранее призвала взрослых следить, чтобы дети регулярно мыли руки и пили чистую воду. Медик добавила, что лето — период кишечных инфекций. Врач напомнила, что при высоких температурах в питательной среде микробы размножаются с огромной скоростью.