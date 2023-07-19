Родителям дали совет, как снизить тягу к сладкому у ребенка Нутрициолог Кораблева посоветовала родителям постепенно убирать сладкое из рациона ребенка

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Чтобы снизить тягу к сладкому у ребенка, родителям нужно постепенно убирать из рациона продукты, содержание сахар, посоветовала нутрициолог Дарья Кораблева. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что важно объяснять детям причины сокращения сахаросодержащей еды в зависимости от их возраста и не использовать в качестве аргумента фразы о лишнем весе и внешнем виде — это грозит проблемами пищевого поведения в будущем.

Говорите на понятном ребенку языке, правильно объясняйте причины сокращения продуктов, содержащих сахар, и убирайте их из рациона постепенно, чтобы избежать интоксикации и плохого самочувствия. Не говорить о весе и красоте в контексте еды, — порекомендовала эксперт.

По словам нутрициолога, нужно проводить совместный досуг с детьми, чтобы заменить сладости положительными эмоциями. При сильной тяге к сладкому и мучному можно использовать правило 60/30/10. Кораблева пояснила, что рацион должен на 60% состоять из продуктов, которые ребенок любит, на 30% — из продуктов, которые иногда ест и на 10% — из новых, которые до этого никогда не пробовал. Это позволит спокойно поменять питание ребенка, не прибегая к радикальным методам.

До трех лет дети не замечают, когда какой-то продукт исключают из рациона. Нужно постепенно снижать потребление сахара, а в случае истерик просто пережидать их и отвлекать. В этом возрасте у ребенка еще не сформировалась пищевая привычка, поэтому борьба с тягой к сладкому не займет больше недели. С трех до пяти лет детям нужно помочь избежать зацикленности на сахаросодержащих продуктах. Для этого нужно показывать на своем примере, что едят взрослые. В этом возрасте дети хотят быть похожими на родителей и хорошо понимают концепцию роста, скорости и ловкости. Со школьниками при этом нутрициолог советует говорить на равных и объяснять влияние той или иной еды на организм и здоровье.

Важно помнить, что именно родитель дает выбор, что и где ест ребенок, в то время как ребенок решает, сколько есть и есть ли вообще. Если на обеденном столе будет выбор из овощей и фруктов, ребенок выберет из них, — заключила Кораблева.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что формирование зависимости от сладких продуктов происходит в том числе на уровне первобытных инстинктов. По ее словам, сладкий вкус для древних людей был сигналом о том, что пища содержит углеводы, которые помогут организму получить энергию и накопить жир.