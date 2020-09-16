Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело об убийстве их сына

https://static.news.ru/photo/424ad172-f822-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Родители активиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем «Тесак», уверены, что их сын, которого 16 сентября нашли мёртвым в одиночной камере челябинского СИЗО № 3, был убит.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, отец националиста заявил, что Максим не мог покончить с собой, а 9-го сентября он жаловался своему адвокату на пытки.

Адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы семьи Марцинкевич, уже направил обращение отца Тесака председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нём мужчина заявляет, что его сын — «морально устойчивый, волевой человек», который «никогда не высказывал суицидальных намерений». Он также просит Бастрыкина возбудить по факту случившегося уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, а также взять расследование под личный контроль.

Ранее NEWS.ru писал о том, что националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак несколько раз писал о том, что не собирается кончать жизнь самоубийством. В Telegram-каналах разошёлся скан письма найденного мёртвым в челябинском СИЗО № 3 заключённого от 2014 года, в котором он утверждает, что в случае такого разворота событий, это будет означать, что ему «помогли».