Родители из Ульяновска дали новорожденной имя «Армия — сила народа»

В Ульяновске родители назвали новорожденную девочку Арсиной, что в переводе означает «Армия — сила народа», сообщает «Москва 24» со ссылкой на отдел ЗАГС по Засвияжскому району города. Уточняется, что девочка стала седьмым ребенком в семье, остальных детей зовут Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина.

По данным «Москва 24», регистрация имени новорожденной была проведена в ЗАГС в конце августа. В 2023 году родители Арсины отметят семилетнюю годовщину совместной супружеской жизни. Представители ЗАГС отметили, что родители семерых детей имеют общий бизнес, сейчас они строят большой дом для всей семьи и стараются вести активный образ жизни.

Ранее начальник московского управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что в 2022 году среди необычных имен, которыми родители называли детей, ей запомнились имена Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант. По ее словам, всего в 2022 году было зарегистрировано более 10 тысяч имен младенцев.

При этом самыми популярными именами среди мальчиков стали Александр, Михаил и Максим, среди девочек — София или Софья, а также Мария и Анна.