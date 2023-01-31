Названы самые креативные имена, которые дали новорожденным в Москве Самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве назвали самые креативные имена, которые родители давали своим новорожденным в столице: ими стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант. Начальник столичного управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что всего в 2022 году было зарегистрировано более 10 тысяч имен младенцев.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Александр, Михаил и Максим. По словам Уханевой, эти имена не теряют свои позиции с 2015 года. Она отмтеила, что жители столицы стали на 15% чаще по сравнению с 2021 годом называть мальчиков Мирослав, на 11% — именем Леон и на 8% чаще — Борисами. Что касается девочек, то наиболее популярными именами стали София или Софья, а также Мария и Анна.

В 2022 году именем Афина назвали на 20% больше девочек, чем в 2021 году, также выросла популярность имени Ангелина: так в 2022 году назвали на 14% больше девочек, — рассказала Уханева.

По одной юной москвичке назвали именами Муза, Марселина, Клеопатра, Флора, Тиффани и Бриллиант. Также трем девочкам дали необычные двойные имена Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.

Ранее NEWS.ru узнал, какими редкими именами родители называют новорожденных и как оценивают эту тенденцию психологи.