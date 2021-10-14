Родителей устроившего стрельбу у школы подростка приговорили к штрафу

Родителей подростка, который накануне устроил стрельбу возле школы в Москве, привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в отношении родителей молодого человека составили протокол по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Как сообщалось, в среду, 13 октября, 15-летний парень устроил стрельбу из страйкбольного ружья возле школы на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, он долгое время стоял рядом с учебным заведением, затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Прибывшие на место силовики оцепили здание и целый час не выпускали детей на улицу.

В результате стрелявший подросток был задержан. Дома у мальчика нашли два электрических и шесть спрингoвых пистолетов. Выяснилось, что его отец является начальником управления стратегического правления ЛУКОЙЛа Егором Соболевым. По словам мужчины, его ребёнок увлекается страйкболом и просто хотел пострелять в лесу.