Родителей устроившего стрельбу у школы подростка приговорили к штрафу

Родителей подростка, который накануне устроил стрельбу возле школы в Москве, привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, в отношении родителей молодого человека
Как сообщалось, в среду, 13 октября, 15-летний парень устроил стрельбу из страйкбольного ружья возле школы на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, он долгое время стоял рядом с учебным заведением, затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Прибывшие на место силовики оцепили здание и целый час не выпускали детей на улицу.
В результате стрелявший подросток был задержан. Дома у мальчика нашли два электрических и шесть спрингoвых пистолетов. Выяснилось, что его отец является начальником управления стратегического правления ЛУКОЙЛа Егором Соболевым. По словам мужчины, его ребёнок увлекается страйкболом и просто хотел пострелять в лесу.