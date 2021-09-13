Родишь, и всё пройдёт: какие странные советы дают врачи пациентам

Согласно опросу ФОМ, более 40% россиян считают низким уровень квалификации современных врачей. Несмотря на наличие диплома, некоторые врачи верят в чудодейственную силу трав и народных средств. Эксперты находят этому несколько причин. Из-за коммерциализации медицины происходит выгорание специалистов, а качество образования в медицинских вузах падает с каждым годом. Также часто пациенты неправильно понимают слова медиков, которые шутят, чтобы разрядить обстановку. NEWS.ru собрал истории, когда медики государственных и частных клиник рекомендовали пациентам странные способы лечения заболеваний.

Мыло от всех болезней

55-летняя Маргарита из Новосибирска упала с высоты и сильно повредила ногу. Глубокий порез до кости. Женщина обратилась к травматологу в частную клинику. Пожилой врач осмотрел и перебинтовал рану. В дополнение к основному лечению он посоветовал регулярно обрабатывать повреждение хозяйственным мылом. Доктор даже выдал женщине несколько распечаток статей из интернет-СМИ. В текстах говорилось о чудодейственных свойствах моющего средства: оно прекрасно стимулирует рост волос, смягчает кожу, помогает от аллергии, различных воспалений. Маргарита послушала медика и начала сомнительное лечение. Каждый день становилось всё хуже. Нога болела и гноилась. Женщина пошла на приём к другому доктору, который, услышав рекомендации коллеги, «сделал круглые глаза». Он сообщил, что «ни в коем случае» хозяйственным мылом обрабатывать такие раны нельзя. Назначил лечение, которое быстро помогло.

Science Museum/INDC100007/Global Look Press

Мыльный раствор действительно используют для промывания некоторых видов ран, например укусов животных, сообщил NEWS.ru врач-травматолог Андрей Литвиненко. Это нужно для предотвращения дальнейшего развития инфекции. Если повреждения кожи получены при падении (как у Маргариты), то мыльным раствором обрабатывать противопоказано, это спровоцирует дальнейшее воспаление, объяснил врач. Поэтому ошибка травматолога из Новосибирска могла привести к печальным последствиям.

Михаил из Краснодара столкнулся со сторонником фитолечения в белом халате. Мужчина заболел коронавирусом и вызвал врача на дом. О клинических рекомендациях Минздрава при лечении коронавируса медик, видимо, на слышал.

Посмотрел рецепты на препараты, которые выписывал другой врач при посещении меня, он сказал что тут нужно пить отвар ромашки. Сказал купить отвар ромашки и ретировался из квартиры. То, что я был в шоке — это ещё легко сказать. Поразило ещё то, что сам врач пришёл к больному COVID-19 без средств защиты: не было ни респиратора, ни перчаток, — сообщил мужчина NEWS.ru.

Очень скоро врачу предстояло испытать инновационный метод лечения на себе. Через пару дней Михаилу сказали, что медик, который к нему приходил, сам заболел коронавирусом. Больному прислали другого, за что тот был поликлинике премного благодарен.

45-летней Анжелике из Москвы эндокринолог рекомендовала ещё более странный метод лечения. У девушки в организме случился дисбаланс гормонов, из-за этого её мучили маточные кровотечения. Молодая врач (по словам собеседницы, на вид не старше 35 лет) рекомендовала решить проблему радикально — ампутацией матки.

Ну она, знаете, писала такая и вслух рассуждала. Хотелось ей посоветовать голову отрезать за такой совет, — рассказала Анжелика.

Врач назначила девушке лечение гормональными препаратами. По словам Анжелики, они не помогли и кровотечения ещё больше усилились. Пациентка сменила врача на другого и не прогадала. Оказалось, что для лечения её патологии нужны были не гормоны, а препараты совсем другой фармакологической группы.

30-летняя Анастасия из Подмосковья столкнулась в кабинете гинеколога с настоящим «репродуктивным насилием», правда психологическим. Девушка пришла с жалобой на болезненные месячные. Врач, посмотрев анализы, заявила: «Рожать тебе надо, девочка, тогда всё пройдёт». Анастасия ответила, что не планирует ребёнка. На что пожилая врач ответила: «Смотри, чтобы поздно не было». Другой врач при обследовании у неё выявил эндометриоз — сильные боли девушка испытывала именно из-за этой патологии. Что интересно, при таком заболевании забеременеть крайне сложно, даже если очень хочется. Анастасии сделали операцию, и симптомы исчезли.

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Операция по удалению матки действительно делается в редких случаях, когда испробованы все возможные методы лечения — хирургические вмешательства, медикаментозная терапия, — а кровотечения продолжаются, сообщила NEWS.ru врач-гинеколог Наталья Ненарокомова. Такое возможно, если женщина уже выполнила свою детородную функцию и не планирует дальше беременностей. Ампутация органа гораздо лучше, чем тяжёлая анемия, которая может возникнуть из-за постоянной потери крови. Что касается «лечения родами», врач отнеслась к этой идее с осторожностью. По словам Ненарокомовой, действительно, у нерожавших женщин бывают болезненные критические дни из-за ригидности (скованности) шейки матки. Но это не единственная возможная причина неприятных ощущений. Гинеколог сообщила, что современные врачи стараются вести себя корректно и не призывают рожать всех подряд. Жизненные ситуации бывают разные, а кто-то просто не готов стать матерью психологически.

Выгорание и плохое образование

О странных советах врачей обычно рассказывают пациенты и их родственники. В более чем половине случаев они искажают полученную информацию или неправильно её интерпретируют, заявил NEWS.ru президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Он отметил, что больные часто принимают за чистую монету неудачные шутки медиков.

Врачи часто реагируют психологически на пациента. Идёт рост недоброжелательного отношения врачей к пациентам. То ли они пытаются им таким образом помочь, то ли разрядить обстановку. Иногда медик просто не знает, что делать, и в сердцах говорит какую-то глупость. Александр Саверский президент организации «Лига защитников пациентов» президент организации «Лига защитников пациентов»

Черный юмор для доктора — это способ справиться со стрессом. По словам Саверского, многие врачи сейчас испытывают синдром эмоционального выгорания, потому что работать в современных условиях им крайне некомфортно.

Причин много. Это ковид и все, что с ним связано. Недоступность лекарств, перегруженность медиков. Кроме того, медицина превратилась в рынок. Рыночное регулирование отбивает всякое желание у врачей лечить пациентов, — сообщил эксперт.

Несмотря на наличие медицинского образования, врачи нередко имеют ошибочные представления о лечении того или иного заболевания. Они передаются от старшего поколения медиков к младшим, сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, председатель Московского городского общества терапевтов Павел Воробьёв. Почему-то не все считают знания, полученные на лекциях по анатомии, верными, кто-то, надевая белый халат, начинает изобретать велосипед. Врач приводит пример — железодефицитную анемию необходимо лечить препаратами, содержащими железо. Но некоторые медики вместо этого назначают только витамин В12. Такое лечение, по мнению Воробьёва, неверное, и научных доказательств его эффективности нет. Но такая терапия по-прежнему в ходу как в государственных, так и в частных клиниках.

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В последние годы сильно упало качество образования в медицинских вузах, это ещё одна причина некорректных рекомендаций некоторых врачей. После окончания института студенты перестали проходить интернатуру ( первичная последипломная специализация выпускников медицинского вуза, проводимая после сдачи государственных экзаменов). Сейчас же врач прямо со студенческой скамьи отправляется лечить больных. Это, конечно, негативно сказывается на его дальнейшем профессиональном пути, считает эксперт.