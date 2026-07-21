Рисовая запеканка с тунцом — готовлю раз, ем неделю: заморозил и забыл, а в будни достал и съел

Рисовая запеканка с тунцом — готовлю раз, ем неделю: заморозил и забыл, а в будни достал и съел

Консервированный тунец, нежная брокколи и рассыпчатый рис соединяются под шапкой из тертого сыра. Секрет рецепта — заливка из молока и бульона, которая делает запеканку сочной и бархатистой. Самое приятное: можно приготовить заранее и отправить в морозилку, а в загруженный будний день просто разогреть.

Ингредиенты

Рис длиннозерный — 200 г, консервированный тунец — 250 г, молоко — 250 мл, масло сливочное — 25 г, сыр твердый тертый — 100 г, мука пшеничная — 1 ст. л., бульон овощной — 250 мл, капуста брокколи — 400 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, лук зеленый — 10 г.

Как готовлю

Сначала отвариваю рис до готовности. Тем временем в сотейнике растапливаю масло, пассерую муку до кремового цвета, затем тонкой струйкой вливаю смесь молока и бульона — варю, пока соус не загустеет. Снимаю с огня, добавляю половину тертого сыра, соль и перец. Смешиваю этот соус с отварным рисом. В отдельной миске разминаю тунец вилкой, а брокколи нарезаю мелкими соцветиями. В форму для запекания выкладываю половину риса, сверху распределяю тунец и брокколи, закрываю оставшимся рисом. Если готовите заранее — на этом этапе замораживаю. Перед подачей разогреваю духовку до 190 °C, посыпаю запеканку оставшимся сыром и запекаю 30 минут до золотистой корочки. Подаю, щедро посыпав измельченным зеленым луком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Запеканка меня поразила. Соус из молока и бульона пропитал рис так, что текстура стала нежной, почти как у ризотто, а брокколи осталась упругой, не разварилась в кашу. Советую заморозить порционно — в будни просто кидаешь в духовку, и через 20 минут у тебя идеальный ужин.