Рис по-каталонски с курицей и кукурузой! Испанское блюдо у вас дома

Рис по-каталонски с курицей и кукурузой! Испанское блюдо у вас дома

Рис по-каталонски с курицей и кукурузой! Испанское блюдо у вас дома. Этот традиционный испанский рецепт сочетает в себе сочность курицы, свежесть овощей и неповторимый аромат специй. Каталонский рис отличается от привычной паэльи более нежной текстурой и насыщенным вкусом, который достигается медленным томлением. Идеальное блюдо для семейного ужина или дружеских посиделок!

Ингредиенты

Куриное филе — 600 г

Консервированная кукуруза — 350 г

Вода — 400 мл

Рис — 180 г

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление

Курицу нарежьте, обжарьте на масле 5–7 минут. Добавьте лук к курице, жарьте до мягкости. Добавьте морковь, перец, чеснок, жарьте 3 минуты. Положите помидоры, прогрейте 2 минуты. Добавьте специи, соль и промытый рис, перемешайте. Влейте воду, доведите до кипения, уменьшите огонь. Накройте крышкой, готовьте 15–20 минут до впитывания жидкости. Добавьте кукурузу, прогрейте под крышкой. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

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