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22 июля 2025 в 15:30

Рис по-каталонски с курицей и кукурузой! Испанское блюдо у вас дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рис по-каталонски с курицей и кукурузой! Испанское блюдо у вас дома. Этот традиционный испанский рецепт сочетает в себе сочность курицы, свежесть овощей и неповторимый аромат специй. Каталонский рис отличается от привычной паэльи более нежной текстурой и насыщенным вкусом, который достигается медленным томлением. Идеальное блюдо для семейного ужина или дружеских посиделок!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 600 г
  • Консервированная кукуруза — 350 г
  • Вода — 400 мл
  • Рис — 180 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу нарежьте, обжарьте на масле 5–7 минут. Добавьте лук к курице, жарьте до мягкости. Добавьте морковь, перец, чеснок, жарьте 3 минуты. Положите помидоры, прогрейте 2 минуты. Добавьте специи, соль и промытый рис, перемешайте.
  2. Влейте воду, доведите до кипения, уменьшите огонь. Накройте крышкой, готовьте 15–20 минут до впитывания жидкости. Добавьте кукурузу, прогрейте под крышкой. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

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рис
курица
простой рецепт
ужины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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