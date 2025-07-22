Рулетики из курицы с беконом по-итальянски! Быстрая вкуснятина на перекус

Куриные рулетики с беконом — итальянская страсть на русской кухне! Эти рулетики стали моим секретным оружием, когда нужно удивить гостей или порадовать семью чем-то особенным. Хрустящий бекон снаружи, сочная курица внутри и ароматная начинка — готовлю их уже год и ни разу не осталось ни кусочка!

Берём куриные грудки (2 шт.), режем вдоль на пласты толщиной 1 см и слегка отбиваем. Солим, перчим, смазываем горчицей (1 ст. л.). Для начинки смешиваем 100 г творожного сыра, горсть шпината, 1 зубчик чеснока и 50 г вяленых томатов.

На каждый пласт выкладываем начинку, сворачиваем рулетиком и оборачиваем полоской бекона (понадобится 8-10 полосок). Закрепляем зубочисткой. Разогреваем сковороду, выкладываем рулетики швом вниз. Жарим 2-3 минуты до хрустящего бекона, затем переворачиваем и готовим ещё 15 минут под крышкой на слабом огне.

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