Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 11:14

Рулетики из курицы с беконом по-итальянски! Быстрая вкуснятина на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные рулетики с беконом — итальянская страсть на русской кухне! Эти рулетики стали моим секретным оружием, когда нужно удивить гостей или порадовать семью чем-то особенным. Хрустящий бекон снаружи, сочная курица внутри и ароматная начинка — готовлю их уже год и ни разу не осталось ни кусочка!

Берём куриные грудки (2 шт.), режем вдоль на пласты толщиной 1 см и слегка отбиваем. Солим, перчим, смазываем горчицей (1 ст. л.). Для начинки смешиваем 100 г творожного сыра, горсть шпината, 1 зубчик чеснока и 50 г вяленых томатов.

На каждый пласт выкладываем начинку, сворачиваем рулетиком и оборачиваем полоской бекона (понадобится 8-10 полосок). Закрепляем зубочисткой. Разогреваем сковороду, выкладываем рулетики швом вниз. Жарим 2-3 минуты до хрустящего бекона, затем переворачиваем и готовим ещё 15 минут под крышкой на слабом огне.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
кулинария
курица
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Доброта и надежность»: актер Раков о том, каким ему запомнился Юрий Кара
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.