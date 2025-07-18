Фаршированные перцы с рисом и брынзой! Яркое блюдо из простых продуктов

Фаршированные перцы с рисом и брынзой! Яркое блюдо из простых продуктов

Фаршированные перцы с рисом и брынзой! Яркое блюдо из простых продуктов — запечённые болгарские перцы с начинкой из брынзы, яйца и зелени. Готовится несложно, выглядит эффектно, а вкус — мягкий, сливочный, с пикантной ноткой перца. Отличный вариант для тёплого домашнего ужина.

Ингредиенты

Перец сладкий — 3 шт.

Рис вареный — 100 г

Брынза — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Петрушка — 3–4 веточки

Укроп — 3–4 веточки

Паприка — 1/3 ч. л.

Перец красный острый — щепотка

Соль — по вкусу

Масло сливочное — 30 г

Приготовление

Перцы вымыть, аккуратно срезать верхушки и удалить семена. Брынзу размять вилкой, добавить яйцо, рис, специи по вкусу и измельчённую зелень. Всё хорошо перемешать в глубокой миске, при необходимости посолить. Начинить перцы получившейся массой. Обжарить перцы на сливочном масле по 1–2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму и запечь в духовке при 180 градусах 25 минут. После запекания дать перцам немного остыть, а затем подаем к столу.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.