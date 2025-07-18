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18 июля 2025 в 12:00

Фаршированные перцы с рисом и брынзой! Яркое блюдо из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные перцы с рисом и брынзой! Яркое блюдо из простых продуктов — запечённые болгарские перцы с начинкой из брынзы, яйца и зелени. Готовится несложно, выглядит эффектно, а вкус — мягкий, сливочный, с пикантной ноткой перца. Отличный вариант для тёплого домашнего ужина.

Ингредиенты

  • Перец сладкий — 3 шт.
  • Рис вареный — 100 г
  • Брынза — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Петрушка — 3–4 веточки
  • Укроп — 3–4 веточки
  • Паприка — 1/3 ч. л.
  • Перец красный острый — щепотка
  • Соль — по вкусу
  • Масло сливочное — 30 г

Приготовление

  1. Перцы вымыть, аккуратно срезать верхушки и удалить семена. Брынзу размять вилкой, добавить яйцо, рис, специи по вкусу и измельчённую зелень. Всё хорошо перемешать в глубокой миске, при необходимости посолить. Начинить перцы получившейся массой.
  2. Обжарить перцы на сливочном масле по 1–2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму и запечь в духовке при 180 градусах 25 минут. После запекания дать перцам немного остыть, а затем подаем к столу.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.

перец
рис
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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