Фаршированные перцы с рисом и брынзой! Яркое блюдо из простых продуктов — запечённые болгарские перцы с начинкой из брынзы, яйца и зелени. Готовится несложно, выглядит эффектно, а вкус — мягкий, сливочный, с пикантной ноткой перца. Отличный вариант для тёплого домашнего ужина.
Ингредиенты
- Перец сладкий — 3 шт.
- Рис вареный — 100 г
- Брынза — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Петрушка — 3–4 веточки
- Укроп — 3–4 веточки
- Паприка — 1/3 ч. л.
- Перец красный острый — щепотка
- Соль — по вкусу
- Масло сливочное — 30 г
Приготовление
- Перцы вымыть, аккуратно срезать верхушки и удалить семена. Брынзу размять вилкой, добавить яйцо, рис, специи по вкусу и измельчённую зелень. Всё хорошо перемешать в глубокой миске, при необходимости посолить. Начинить перцы получившейся массой.
- Обжарить перцы на сливочном масле по 1–2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму и запечь в духовке при 180 градусах 25 минут. После запекания дать перцам немного остыть, а затем подаем к столу.
Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.