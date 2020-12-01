РФ и Австрия сформируют рабочую группу по лечению больных COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр социальных вопросов, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер договорились о создании рабочей группы по лечению пациентов с коронавирусом.
Решение было принято по итогам переговоров, которые прошли в формате видеоконференции.
По итогам встречи министры договорились о создании рабочей группы по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также рабочей группы по тест-системам Т-клеточного элемента, — говорится в сообщении пресс-службы российского Минздрава.
Помимо этого, министры обменялись сведениями о ситуации с распространением коронавируса, а также об организационных, санитарных и медицинских мерах, которые принимают Россия и Австрия,
Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в субъектах России по-прежнему неравномерная. Главам регионов следует действовать решительнее в принятии ограничительных мер.
Всего с начала пандемии в России заболели более 2,3 млн человек. Из них выздоровели 1,8 млн. Жертвами инфекции стали 40,4 тысячи россиян.