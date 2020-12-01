РФ и Австрия сформируют рабочую группу по лечению больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5f8e07a-33d5-11eb-b732-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA/Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр социальных вопросов, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер договорились о создании рабочей группы по лечению пациентов с коронавирусом.

Решение было принято по итогам переговоров, которые прошли в формате видеоконференции.

По итогам встречи министры договорились о создании рабочей группы по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также рабочей группы по тест-системам Т-клеточного элемента, — говорится в сообщении пресс-службы российского Минздрава.

Помимо этого, министры обменялись сведениями о ситуации с распространением коронавируса, а также об организационных, санитарных и медицинских мерах, которые принимают Россия и Австрия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в субъектах России по-прежнему неравномерная. Главам регионов следует действовать решительнее в принятии ограничительных мер.

Всего с начала пандемии в России заболели более 2,3 млн человек. Из них выздоровели 1,8 млн. Жертвами инфекции стали 40,4 тысячи россиян.