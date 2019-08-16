https://static.news.ru/photo/70d26e38-c0fb-11e9-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Антон Мегердичев Фото: Миахил Попов/thebestphotos.ru/CC BY-SA 3.0

Прежде чем снять фильм о происшествии с самолётом А321 в Подмосковье, нужно выждать время, чтобы осмыслить происходящее, считает автор самого кассового российского фильма Антон Мегердичев.

По его мнению, предложения о съёмках можно рассматривать спустя год после инцидента.

Сейчас пока это не получится, большое видится на расстоянии, — сказал он.

Мегердичев также отметил, что посадка лайнера «Уральских авиалиний» в кукурузном поле является вполне кинематографичным сюжетом, так как всё, что выходит за рамки обыденности может стать основой для сценария, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Как писал News.ru, ранее режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук назвал жёсткую посадку Airbus A321 в Подмосковье чудом и заявил, что инцидент должен лечь в основу фильма о героическом поступке экипажа лайнера.

15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа.