Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 15 декабря

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 15 декабря декабря 2022 года, сообщается на сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации. В прошлый раз режим ограничения полетов продлевался до 9 декабря.

Авиакомпания Air Arabia в декабре объявила о возобновлении прямых рейсов из Екатеринбурга в ОАЭ. Перелеты из уральского аэропорта Кольцово в Шарджу и обратно начали выполняться 2 декабря.

Пассажиров «Аэрофлота» ранее лишили доступа к развлекательным стриминговым сервисам на борту. Перевозчик объяснил это прекращением предоставления услуги со стороны зарубежных партнеров.