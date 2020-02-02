https://static.news.ru/photo/4e3e4296-45b4-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации в двух приграничных с Китаем районах, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, режим ЧС введён в Октябрьском и Хасанском районах. Там разворачивают изоляционные пункты для лиц с видом на жительство, прибывающих из КНР. Ранее региональные власти уже открыли пункты для помещения в карантин в Артёмовском городском округе и Пограничном районе. В последнем находятся три китайских гражданина. Вызванная коронавирусом 2019-nCoV инфекция у них обнаружена не была, однако они останутся в карантине на 14 дней для полной уверенности.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции власти Новой Зеландии закрыли въезд в страну для всех иностранцев, побывавших в последнее время в Китае. Под запрет не попали только ближайшие родственники новозеландских граждан.