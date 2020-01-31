https://static.news.ru/photo/877f805c-43c4-11ea-ae34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режим ЧС введён в посёлке Забайкальск на границе с Аитаем как мера профилактики коронавируса. Там находится крупнейший пункт пропуска на границе России и КНР.

Граница закрыта на карантин, в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности, в посёлке, где находится автомобильный пункт пропуска, введён режим ЧС, сообщает пресс-служба губернатора края.

Ранее NEWS,ru сообщал, что Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения первых двух случаев заражения коронавирусом. Это два китайских туриста, которые почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.