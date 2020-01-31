Режим ЧС введён в посёлке Забайкальск на границе с Аитаем как мера профилактики коронавируса. Там находится крупнейший пункт пропуска на границе России и КНР.
Граница закрыта на карантин, в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности, в посёлке, где находится автомобильный пункт пропуска, введён режим ЧС,
Ранее NEWS,ru сообщал, что Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения первых двух случаев заражения коронавирусом. Это два китайских туриста, которые почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.
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