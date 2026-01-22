Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 08:29

Революция на кухне свершилась — этот салат с хурмой вычеркнул цезарь из моего списка рецептов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете способ добавить ярких красок и витаминов в зимнее меню? Хурма в этом салате — идеальное решение! Она дарит не только сладость и нежность, но и солнечное настроение, а лимонная заправка с цедрой добавляет необходимую свежесть.

Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. яблочного уксуса, цедру половины лимона, 1–2 ч. л. подсластителя, соль и перец по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности.

350 г хурмы, 40 г лука-шалота и 40 г пармезана нарезаю тонкими слайсами. Смешиваю с половиной заправки и оставляю мариноваться на 10–15 минут. 200 г салата романо рву руками и выкладываю на блюдо. Сверху распределяю замаринованную хурму с сыром и луком. 30 г кедровых орешков подрумяниваю на сухой сковороде и посыпаю салат. Поливаю оставшейся заправкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

