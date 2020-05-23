Рестораторы разработали свой вариант снятия ограничений с общепита

https://static.news.ru/photo/10460db6-9ce9-11ea-9dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) направила в Роспотребнадзор свои предложения по поэтапной отмене ограничений в отношении организаций общепита.

В организации считают, что на первом этапе должна быть разрешена только доставка и работа навынос.

На втором — открываться кафе площадью до 200 квадратных метров при условии использования половины посадочных мест и летних веранд. При этом рестораторы попросили смягчить рекомендации ведомства и разрешить проведение семейных праздников с количеством участников не более 20 человек в отдельных залах. Влажная уборка и проветривание должны при этом проводиться по необходимости.

На третьем этапе рестораторы предлагают разрешить работу всех заведений общепита при соблюдении действующих требований и проведение мероприятий численностью до 100 человек.

Письмо с данными предложениями помимо руководителя Роспотренадзора Анны Поповой адресовано главам МЭР, Минпромторга, Торгово-промышленной палаты, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил возобновить работу кафе со следующей недели. При этом он подчеркнул, что заведения должны строго соблюдать эпидемиологические предписания и пригрозил в противном случае «снимать шкуру» с их владельцев.