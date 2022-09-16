Ресторатор заявил, что проблем с поставками продуктов в рестораны не будет Ресторатор Миронов: осенью проблем с поставками продуктов в рестораны не будет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ресторанах Москвы логистические проблемы и сложности с доставкой продуктов не ожидаются — все связанные с этим трудности практически решены, рассказал АБН глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

По его словам, изначально проблемы с доставкой продуктов в рестораны возникли из-за резких скачков валюты, однако принимаемых сейчас властями мер хватит на поддержание стабильности в этой сфере и осенью.

В августе Миронов сообщал, что в России возник дефицит сухого льда и продуктов, которые используются в дорогих ресторанах, например, аргентинского сыра. По его словам, страна испытывает определенные трудности с поставками оборудования и запчастей.

В свою очередь директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева ранее заявила, что число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось. В некоторых магазинах специально выделяют места для вин определенных регионов России. По ее словам, в федеральных сетях при ассортименте вин в одном магазине в 120–150 наименований доля российских вин превышает 60%.