Ресторатор рассказал о дефиците продуктов на фоне западных санкций Ресторатор Миронов: российские рестораны испытывают дефицит сухого льда

Фото: shutterstock

Сейчас в России наблюдается дефицит сухого льда и продуктов, которые используются в дорогих ресторанах, например, аргентинского сыра, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН», страна испытывает определенные трудности с поставками оборудования и запчастей.

Есть проблемы с поставками оборудования, запчастями. Вместе с Минпромторгом участвуем в переговорах с турецкими компаниями. Они готовы заместить оборудование, которое раньше нам поставляли из Италии, Франции, Германии. Остается вопрос с сухим льдом. Его цена в 11 раз поднялась. Он делается из углекислоты, которая получается из отходов производства аммиачных удобрений, а их мы стали производить меньше. Сейчас сухого льда хватает только на медицину. Нужно что-то решать с этим вопросом, — высказался Миронов.

Основатель и генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров добавил, что цены в отечественном общепите увеличились на 15%, стоимость сырья поднялась до 20%. Вместе с этим он отметил, что практически все компании подняли зарплаты своим сотрудникам. По его мнению, сейчас ресторанный бизнес переходит из одного устойчивого состояния в другое. Гончаров заверил, что значительного оттока в индустрии быстрого питания не произошло.

Ранее российские рестораны начали замещать импортный алкоголь российским. В частности, речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства, поставки которых были приостановлены в связи с событиями на Украине. Уточняется, что сейчас в меню еще можно найти иностранные бренды, однако это всего лишь остатки и новых завозов нет.