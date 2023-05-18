Муж Гузеевой процитировал Ленина в ответ на идею КПРФ о ресторанном сборе Ресторатор Бухаров не оценил идею КПРФ о ресторанном сборе в поддержку участников СВО

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров

Российские рестораторы платят налоги, а многие из них оказывают помощь и поддержку мобилизованным участникам СВО и добровольцам, обеспечивая их амуницией и продуктами, подчеркнул в беседе с «Радио 1» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, комментируя сообщения о возможном введении сбора с ресторанов и кафе в поддержку участников спецоперации. По его словам, говоря о введении сбора, депутаты от КПРФ называют посещение заведений развлечением, однако это противоречит ленинскому тезису о необходимости создания столовых.

Написано, что это развлечение, но удовлетворение физиологических потребностей — это развлечение? <...> Коммунистам хочется напомнить работу Ленина 1919 года «Великий почин», где он говорит об освобождении людей от рутинного приготовления пищи дома, о возможности создания общественных столовых, — подчеркнул Бухаров.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об однопроцентном сборе с посетителей ресторанов, ночных клубов и баров в поддержку участников СВО и их семей. В пояснительной записке указывается, что средства направят в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Авторы инициативы выразили уверенность, что такой сбор не вызовет негативную реакцию общественности, но при этом создает «позитивный импакт на уровне всей страны».