Шаурму исключили из законопроекта о ресторанных сборах на СВО Депутат ГД Матвеев: ресторанный сбор на СВО не коснется точек фастфуда и шаурмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кафе и точки фастфуда исключили из законопроекта о ресторанном сборе на поддержку участников специальной военной операции, рассказал NEWS.ru один из авторов инициативы, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Парламентарий подчеркнул, что это не налог, а сбор, который администрируется по аналогии с курортным сбором. Народный избранник заверил, что это не коснется любителей шаурмы.

Мы решили отказаться от кафе как объекта сбора, поскольку это достаточно распространенное место для досуга. И чтобы не вызвало никаких волнений среди граждан, мы решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами, — рассказал Матвеев.

По его словам, больше никаких изменений в законопроект не вносилось.

Многие задают вопросы касаемо фастфудов по типу «Вкусно — и точка», так вот они в список не входят. А «Вкусно — и точка», я выяснил, вообще зарегистрированы как магазин. Так что подобных мест это не коснется, шаурму можно и дальше покупать спокойно, — сказал депутат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сборе в размере 1% от суммы счета с посетителей ресторанов и баров, а также ночных клубов. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента. По задумке авторов, сумма сбора не будет включаться в стоимость услуг заведения, которые должны будут перечислять ее в госбюджет, далее средства поступят в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». При этом перечисление сбора на расчетный счет не будет облагаться банковскими комиссиями.

Указ о создании госфонда поддержки участников СВО был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля 2023 года. Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.