Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Документ опубликован на портале правовой информации. Председателем Наблюдательного Совета назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю. <...> считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в тексте документа.

Ранее президент России в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что необходимо создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Глава государства подчеркнул, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.

Впоследствии стало известно, что на территории всех районов Санкт-Петербурга открыты центры реабилитации для участников специальной военной операции на Украине. Для каждого участника СВО курс подбирается индивидуально, а при необходимости доктора выезжают на дом. В частности, помощь бойцам оказывается при помощи магнитотурботрона — прибора для магнитотерапии, который одновременно воздействует на различные органы, ткани и системы человека, оказывая лечебное, профилактическое и восстановительное действие.