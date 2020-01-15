https://static.news.ru/photo/5f5382f4-3834-11ea-9cd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Решение о дальнейшей деятельности авиакомпании Bek Air авиационная администрация Казахстана может принять 20 января.

Как сообщил гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс в эфире телеканала «Хабар 24», решение о судьбе Bek Air примут после результатов проверки деятельности компании.

По словам Гриффитса, озабоченность вызывает тот факт, что ещё в 2016 году после аварийной посадки авиакомпания отказалась подать прошение на получение сертификата Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA).

Как писал NEWS.ru, самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря, когда выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.