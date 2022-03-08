Reserved приостановил работу интернет-магазина

Польский бренд Reserved приостановил работу своего интернет-магазина. При этом оффлайн-магазины продолжат свою работу. Об этом говорится на сайте бренда.

Мы приостанавливаем работу нашего интернет-магазина. Интернет-магазин Reserved временно не работает, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все заказы, сделанные до момента приостановки деятельности, будут доставлены. При этом, что касается возврата товаров, купленных в интернет-магазине, то вернуть их в стационарных магазинах, на текущий день, нельзя. Другие же формы возврата остаются доступными. С чем связано такое решение компании, в сообщении не уточняется.

Также временно недоступна телефонная линия по поддержке клиентов. Обратиться за помощью можно через контактную форму на сайте магазина или же через чат.

Ранее американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.

Во вторник немецкий концерн по производству спортивной одежды, обуви и товаров для спорта Adidas сообщил о приостановке деятельности на территории РФ в связи с ситуацией на Украине. Компания будет ждать дальнейших указаний, однако продолжит выплачивать зарплату сотрудникам во время простоя.

5 марта о приостановке поставок своей продукции и работы фирменных магазинов в России сообщил немецкий конкурент Adidas Puma. Кампания, разместившая в России 90 магазинов, также приостановила действие контракта с Российской федерацией футбола.

До этого американский производитель Nike остановил онлайн-торговлю в России по причине того, что больше не мог гарантировать поставки, однако следом также закрыл свои магазины.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О временном закрытии своих бутиков в России объявили французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel. Причиной они назвали ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.