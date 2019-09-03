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Мужчинам не нравится в женщинах легкомысленность и капризы. Эти и другие ошибки девушек на начальном этапе отношений объяснил психолог Александр Шахов.

Очень сильно раздражает глупость, стремление слепо следовать общественным шаблонам, вроде социальных сетей, одеваться? как все, вести себя шаблонно, — поделился специалист. Помимо этого, эксперт также уточнил, что мужчинам не нравится,...