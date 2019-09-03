В рамках фестиваля «Ритм моего города» в Москве состоится выступление звезды американского рэпа Xzibit. Вход на мероприятие свободный. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета городских мероприятий «Московские сезоны».
Концерт пройдёт 7 сентября на площади Промышленности ВДНХ. Начало мероприятия запланировано на 21:00.
Сообщается также, что в последнюю неделю фестиваля планируются мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу, передаёт
Кроме того, ожидается финал фестивального конкурса рэп-музыкантов.
Ранее News.ru писал, что американская певица Билли Айлиш пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards. Это произошло из-за того, что исполнительница отправилась в Москву на первый в России концерт.