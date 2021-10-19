Ректора «Шанинки» госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Обвиняемый в хищении 21 млн рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем. Накануне Зуеву также вызывали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.

Он сердечник, у него гипертоническая болезнь, — сказал адвокат, уточнив, что ректора госпитализировали на скорой помощи в обычную больницу.

Ранее сообщалось, что Сергей Зуев стал подозреваемым в деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, который возглавляла Ракова.

13 октября Тверской районный суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала данное решение. Сергея Зуева задержали 12 октября, увезя из больницы, куда он поступил с гипертоническим кризом. Допрос длился более 30 часов.