Ректора «Шанинки» госпитализировали из-за проблем с сердцем
Сергей Князев
Сергей Князев
11:33, 20 октября 2021
Сергей ЗуевФото: msses.ru//Global Look Press
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Обвиняемый в хищении 21 млн рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем. Накануне Зуеву также вызывали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
Он сердечник, у него гипертоническая болезнь, — сказал адвокат, уточнив, что ректора госпитализировали на скорой помощи в обычную больницу.
Ранее сообщалось, что Сергей Зуев стал подозреваемым в деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, который возглавляла Ракова.
13 октября Тверской районный суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала данное решение. Сергея Зуева задержали 12 октября, увезя из больницы, куда он поступил с гипертоническим кризом. Допрос длился более 30 часов.