Рекрутер назвала самых востребованных в РФ работников

https://static.news.ru/photo/e836e308-903b-11eb-8b52-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова заявила, что самыми востребованными работниками в России являются представители поколений X и Y.

По её словам, людей в возрасте старше 30 и старше 40 лет отличает способность принимать самостоятельные решения и готовность брать на себя ответственность. Именно поэтому представителям поколений X и Y достаются ключевые должности в компаниях, сообщает радио Sputnik.

Долякова считает, что относящиеся к поколению Z сотрудники моложе 25 лет не склонны принимать ответственные решения. Это обстоятельство, а не возраст, мешает им занимать топовые должности.

Поколения X и Y — это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z — это диджитальное и инфантильное поколение, — подчеркнула рекрутер.

Долякова добавила, что зумеры не привыкли работать по много часов, им комфортнее придерживаться правил. Однако молодые специалисты нередко имеют международное образование, могут похвастаться новыми подходами, свежими взглядами и востребованными в современном мире навыками.

Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям, ‒ уверена рекрутер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщинам могут разрешить заниматься работой из списка запрещённых профессий после положительной оценки условий труда. Об этом рассказал замминистра труда РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Пудов подчеркнул, что ведомство поддерживает идею расширения доступных для женщин профессий.