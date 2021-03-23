Женщин могут допустить к запрещённым профессиям

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Женщинам могут разрешить заниматься работой из списка запрещённых профессий после положительной оценки условий труда. Об этом рассказал замминистра труда РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

У нас сейчас закреплена норма: если рабочее место вредное, оно работодателем должно подвергаться специальной оценке условий труда, и если оно признано по условиям безопасным, несмотря на то что оно в списке, мы туда допускаем и женщин тоже, — отметил чиновник.

Пудов подчеркнул, что ведомство поддерживает идею расширения доступных для женщин профессий. В частности, по его словам, сейчас правительство готовит постановление о допуске женщин к работе авиационными механиками-техниками, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд России исключил из перечня 456 опасных профессий, запрещённых для женщин, более 100 позиций. Новый список стал актуальным 1 января. Теперь женщины могут работать водителями самосвалов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжёлой промышленности и сложных производствах. Недоступной для женщин по-прежнему останется тяжёлая строительная техника — бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры.

Главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения, а также имеющие отдалённые последствия.