Женщин могут допустить к запрещённым профессиям

Женщинам могут разрешить заниматься работой из списка запрещённых профессий после положительной оценки условий труда. Об этом рассказал замминистра труда РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
У нас сейчас закреплена норма: если рабочее место вредное, оно работодателем должно подвергаться специальной оценке условий труда, и если оно признано по условиям безопасным, несмотря на то что оно в списке, мы туда допускаем и женщин тоже, — отметил чиновник.
Пудов подчеркнул, что ведомство поддерживает идею расширения доступных для женщин профессий. В частности, по его словам, сейчас правительство готовит постановление о допуске женщин к работе авиационными механиками-техниками,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд России исключил из перечня 456 опасных профессий, запрещённых для женщин, более 100 позиций. Новый список стал актуальным 1 января. Теперь женщины могут работать водителями самосвалов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжёлой промышленности и сложных производствах. Недоступной для женщин по-прежнему останется тяжёлая строительная техника — бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры.
Главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения, а также имеющие отдалённые последствия.