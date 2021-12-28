Рейтинг для водителей автобусов введут в Подмосковье
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:26, 28 декабря 2021
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Для водителей автобусов Подмосковья будет введён рейтинг, как у таксистов, сообщил на встрече с журналистами губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт телеканал «360». Сейчас ведётся необходимая работа для реализации данного проекта, уточнил он.
Мы сейчас работаем над этим. Таксисты имеют свой рейтинг — мы так же сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу. И с теми, кто дискредитирует их, кто позволяет себе работать, мягко скажу, по-старому, мы имеем право делать ставку на лучших, — заявил Воробьёв.
Он добавил, что сейчас в Московской области закупают по 500 автобусов в год.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин сообщил, что у каждого водителя автобуса, троллейбуса или трамвая в городе появится цифровой помощник для управления общественным транспортом. Он будет просчитывать риски ДТП и контролировать «слепые зоны» водителя.
Приложение сможет предупреждать о возможном появлении велосипедистов и пешеходов на дороге, оповещать в случае непреднамеренного съезда с полосы движения и многое другое. По словам Казарина, сервис не будет конкурировать с «Яндексом».