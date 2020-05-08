Регионы смогут использовать резервные средства на оснащение больниц

https://static.news.ru/photo/b88f5830-928d-11ea-bdd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Выделенные регионам средства на борьбу с коронавирусом можно будет направлять на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики коронавируса и на проведение такой диагностики.

Соответствующий документ, расширяющий возможности регионов, подписал исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Речь идёт как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках, пишет РИА Новости.

В общей сложности из резервного фонда правительства регионам было выделено свыше 65,8 млрд рублей. Эти средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Как писал ранее NEWS.ru, столичные городские больницы и поликлиники исчерпали свои возможности по выявлению коронавируса у пациентов с помощью компьютерной томографии (КТ). Власти рассматривают вариант привлечения к этому процессу платных медучреждений.