Рецидивист месяц насиловал пятилетнюю девочку в Приморье SHOT: в Лесозаводске ранее судимый мужчина месяц насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Лесозаводске Приморского края задержан 38-летний безработный мужчина, подозреваемый в нескольких эпизодах изнасилования пятилетней дочери своей сожительницы, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина с середины марта по середину апреля несколько раз вывозил ребенка в гостиницу за 30 километров от города, где совершал против нее насильственные действия сексуального характера.

Мать ребенка в это время находилась на работе. Известно, что она работает уборщицей в местной школе. Только спустя месяц после первого изнасилования дочь рассказала матери о произошедшем.

Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он был судим по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и побоях. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве мать восьмилетнего мальчика обратилась с заявлением в полицию на следующий день после возвращения из Дубая. Ребенок рассказал, что на борту самолета мужчина с соседнего кресла запугал его и приказал сидеть тихо, после чего засунул руку ему в штаны. Мать со вторым ребенком сидели в другой части салона. Позже в аэропорту мужчина пытался увести ребенка в туалет, но мальчик смог скрыться от него.