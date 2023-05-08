Мужчина надругался над мальчиком на борту самолета Мужчина запугал восьмилетнего ребенка и надругался над ним на борту рейса Дубай — Москва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать восьмилетнего мальчика обратилась с заявлением в полицию на следующий день после возвращения в Москву из Дубая, передает Telegram-канал Mash. Ребенок рассказал, что на борту самолета мужчина с соседнего кресла запугал его и приказал сидеть тихо, после чего засунул руку ему в штаны. Мать со вторым ребенком сидели в другой части салона авиалайнера.

Уже в аэропорту Шереметьево мужчина начал зазывать мальчика в туалет, но тот успел сбежать. Матери ребенок рассказал о произошедшем только на следующий день. Сейчас полиция разыскивает педофила.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 58-летний мужчина изнасиловал восьмилетнего мальчика. Несовершеннолетний согласился покататься с мужчиной на машине, поскольку тот был знакомым его бабушки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде воспитателя-педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Обвиняемого задержали в октябре 2021 года. На протяжении нескольких лет мужчина домогался до мальчиков во время тихого часа. Воспитателю также запретили занимать должности в детских учреждениях, его направили под наблюдение психиатра.