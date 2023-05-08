Мужчина увез восьмилетнего мальчика в лес и изнасиловал SHOT: житель Оренбургской области увез восьмилетнего мальчика в лес и изнасиловал

В Оренбургской области 58-летний мужчина увез восьмилетнего мальчика в лес и изнасиловал, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мальчик согласился покататься с мужчиной, поскольку тот был бабушкиным знакомым. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации SHOT, второклассник приехал погостить к бабушке в деревню под Оренбургом. Там его встретил 58-летний сосед и посадил в свой автомобиль марки Datsun. Позднее он изнасиловал ничего не подозревающего мальчика. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове 33-летний наркоман Павел Л. надругался над 11-летней девочкой в лифте жилого дома, когда пришел забирать закладку. Затем злоумышленник отпустил несовершеннолетнюю и поднялся на девятый этаж, где забрал наркотики. Впоследствии полицейские задержали педофила и обнаружили у него 1,65 грамма эфедрона.

До этого в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении 20-летней девушки, которая на протяжении нескольких лет насиловала несовершеннолетнюю сводную сестру. Подозреваемая задержана, ей грозит до 20 лет колонии.