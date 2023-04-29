Наркоман изнасиловал девочку в лифте по пути за закладкой SHOT: наркоман в Реутове надругался над 11-летней девочкой в лифте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Реутове наркоман надругался над 11-летней девочкой в лифте, когда пришел забирать закладку, сообщил Telegram-канал SHOT. Полицейским удалось разыскать и задержать педофила, при себе у него обнаружили 1,65 грамма эфедрона.

По данным SHOT, 33-летний Павел Л. вечером зашел в жилой дом за закладкой и встретил в лифте маленькую девочку, которую подверг насилию. После содеянного он отпустил ее и поднялся на девятый этаж, где забрал наркотики.

Преступника вскоре задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и хранении наркотических веществ. О состоянии пострадавшей от его действий школьницы не уточняется.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.