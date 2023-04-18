Двух россиян депортировали с Бали из-за наркотиков Власти Бали депортировали двух россиян за их причастность к делу о запрещенных препаратах

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Власти острова Бали депортировали двух россиян за их причастность к делу о запрещенных препаратах, сообщает портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с наркотиками провинции. Депортированных граждан РФ также внесли в черный список, пожизненно закрыв им въезд в Индонезию.

В сообщении указано, что речь идет о 41-летнем Александре С. и 27-летнем Романе К. Мужчин поймали на вечеринке несколько дней назад. Полиция обыскала виллу в Нуса-Дуа и не нашла доказательства наличия наркотиков. Как объясняют журналисты, к этому моменту препараты были уже «израсходованы».

Россиян увели на допрос, в ходе которого они признались, что часто переезжают с места на место и принимают наркотики. Анализы показали, что в организме депортированных есть следы экстази, марихуаны и кокаина. Глава агентства Нурхади Ювоно утверждает, что они приобретали вещества за криптовалюту.

Они покупают наркотики онлайн через Telegram и расплачиваются криптовалютой. А для доставки используется система закладок, — подчеркнул Ювоно.

Ранее сообщалось о жалобе жителей Бали на существование «русской деревни», где, по их словам, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соблюдало местные нормы и обычаи. После этого совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела Министерства юстиции и прав человека Индонезии провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов. Однако, по словам главы иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди, все документы были в порядке, паспорта и виды на жительство действительны и не просрочены.