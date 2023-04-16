Полиция Бали устроила рейд в «русской деревне» Tribun Bali: власти Бали провели рейд в апартаментах, известных как «русская деревня»

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Индонезийская национальная полиция

Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии поздним вечером 15 апреля провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, который также известен как «русская деревня», сообщает портал Tribun Bali. В рамках операции было задействовано 24 человека, и были проверены около 90 апартаментов.

Проверка показала, что более 50% проживающих — россияне, а остальные гости прибыли из Казахстана, Германии и Индонезии. Однако, по словам главы иммиграционного бюро Денпасара, Теди Риянди, все документы были в порядке, паспорта и виды на жительство действительны и не просрочены.

Теди Риянди также отметил, что иммиграционная служба не нацеливалась специально на «русскую деревню» и контролирует всех иностранцев в районе Денпасара. Он также опроверг заявления о том, что «русская деревня» является местом только для граждан России.

Ранее сообщалось о жалобе жителей Бали на существование «русской деревни», где, по их словам, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соблюдало местные нормы и обычаи. Однако министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти признаков существования «маленькой Москвы» — деревни с исключительно русской диаспорой на Бали.

Ранее в районе Чанга на Бали задержали 26 россиян. Они участвовали в подпольном турнире по покеру, который проходил на одной из местных вилл. Помимо запрета азартных игр, индонезийские законы запрещают туристам организацию всевозможных турниров, о чем говорится в условиях предоставления виз.