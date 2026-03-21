21 марта 2026 в 17:00

Рецепт идеальных постных пирожков: мягкие, воздушные и очень вкусные — готовы через 30 минут: без яиц, молока и кефира

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, воду и растительное масло — и готовлю нежнейшее тесто, из которого пирожки получаются воздушными, словно облака. Никаких молочных продуктов и яиц не нужно, а тесто выходит эластичным, мягким и прекрасно подходит как для жарки, так и для выпечки.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые пирожки с тонкой хрустящей корочкой и нежной, пористой серединкой, которая буквально тает во рту. С любой начинкой — картошкой, капустой, грибами или ягодами — они исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 250 миллилитров теплой воды, 50 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 7 граммов сухих дрожжей.

В теплой воде растворите соль, сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут. Добавьте растительное масло и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 20 минут. Разделите тесто на небольшие кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и защипните края. Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки или выпекайте в духовке при 190 градусах 20–25 минут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
