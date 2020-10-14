Ребёнка подозреваемой в убийстве рэпера Картрайта отправили в больницу

https://static.news.ru/photo/ff776626-0e24-11eb-af94-fa163e074e61_660.jpg Марина Кохал Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Рёбенок Марины Кохал, подозреваемой в убийстве и расчленении рэпера Картрайта, был доставлен на медицинское освидетельствование в детскую городскую больницу № 3.

Как сообщают «Невские новости», в больнице ребёнок Кохал пройдёт обследование и врачи дадут заключение. После этого ребёнком займётся комитет по социальной политике, который и решит, куда его следует определить.

Отмечается, что родственники ребёнка со стороны отца, по предварительным данным, проживающие на Украине, на связь не выходили.

Расчленённое тело Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в конце июля. Пакеты с останками лежали в холодильнике. Кохал сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Вдове предъявили обвинение в убийстве, в начале августа она была заключена под стражу. Свою вину женщина не признаёт.

Как писал NEWS.ru, рэпер мог быть отравлен. Следов наркотиков в его останках специалисты не обнаружили. Окончательно причина смерти музыканта пока не установлена. По словам адвоката, на это может потребоваться до двух месяцев, поскольку останки Картрайта в плохом состоянии.