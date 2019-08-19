Детям школьного возраста можно пользоваться гаджетами не дольше одного часа в день. Об этом в разговоре с News.ru рассказала главный детский психиатр Москвы Анна Портнова. Приобретать ребёнку мобильный телефон, считает специалсит, следует только после достижения им семилетнего возраста, так как именно в этот период у ребёнка появляется необходимость в мобильной связи со взрослыми. При этом стоит отдать предпочтение устройству, которое поддерживает функцию вызова и не нацелено на то, чтобы пользователь использовал его для игр.

Ребенок постоянно либо играет на телефоне, либо отправляет сообщения. Родители должны контролировать сколько времени он проводит за гаджетом. В начальной школе общее время, которое ребенок пребывает у экрана, включая телевизор, компьютер и телефон не должно превышать 45-60 минут в день Анна Портнова главный детский психиатр Москвы

Проводить время с телефоном дети начинают с раннего возраста. Их увлекают не только игры, но и доступ к Интернету. По результатам социологических исследований, 88% четырёхлетних детей выходят в Сеть вместе с родителями. Самостоятельное пользование гаджетами все чаще наблюдается в восьмилетнем возрасте. К 14 годам совместное, семейное пользование Сетью сохраняется лишь для 7% подростков. Выходит, что к этому возрасту почти все школьники не только играют на телефоне в оффлайн игры, но и самостоятельно выбирают какие сайты им просматривать.

Психиатр отметила, что мобильные телефоны вызывают зависимость в любом возрасте, но дети подвержены ей в большей степени.

Проблемой излишней увлеченности детей гаджетами обеспокоены и власти. Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. На сайте министерства отмечается, что длительное времяпрепровождение перед этими девайсами, а также их использование во время пребывания в учебных учреждениях могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

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При этом главный детский психиатр Москвы отметила, что запрет на телефоны в школе не помешает детям проводить время перед этим гаджетом дома.

Специалист также сообщила, что зависимость от гаджета может приводить не только к психическим, но и к физическим проблемам — в частности, к нарушению осанки и ухудшению зрения.

Кандидат психологических наук, нейропсихолог Андрей Чистяков, в свою очередь, заявил, что исходящее от мобильного телефона излучение может стать причиной появления опухоли мозга.

Стоит отметить, что люди, которые часто пользуются мобильником, не читают книги и привыкают воспринимать только визуальную информацию. Из-за этого их жизнь становится неполноценной, и они отстают в развитии. При этом нужно понимать, что у детей замечательная память, они как чистый лист бумаги. Они повторяют за всем, что видят в смартфонах и это просто катастрофа Андрей Чистяков кандидат психологических наук, нейропсихолог

Как ранее писал News.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддерживает инициативу Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах. Однако он считает, что полностью отобрать гаджеты у детей не получится.