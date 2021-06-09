Ребёнку расчленённого рэпера Картрайта назначили временного опекуна

https://static.news.ru/photo/ff07a590-25c9-11eb-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: Versusb/wikipedia.org

Малолетнему ребёнку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) назначили временного опекуна. Ранее мальчик находился детском доме. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в городе Анны Митяевой.

Опекуном ребёнка стала жена адвоката Юрия Авдеева Надежда. Ранее она обратилась с иском в суд с требованием назначить их опекунами.

Сейчас ребёнок уже находится у нас дома, — сказал Авдеев.

Ранее сообщалось, что суд продлил до июля 2021 года арест супруги рэпера Марины Кохал по обвинению в убийстве мужа.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге летом 2020 года. По данным следствия, не позднее 29 июля супруга рэпера Энди Картрайта в квартире на Невском проспекте в ходе конфликта убила своего мужа, после чего, предположительно, расчленила тело. Пять пакетов с фрагментами тела музыканта были найдены в их доме. По словам самой Марины Кохал, её муж умер от передозировки наркотиков. После этого она расчленила тело, чтобы никто не узнал о наркотиках, однако позже связалась с адвокатом и по её совету обратилась в полицию. Женщину задержали.

В это время органы опеки изъяли двухлетнего сына Марины Кохал. Сначала он был отправлен в больницу для обследования, а позже передан в детдом, несмотря на заявления родственников о временной опеке.