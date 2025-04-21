Реальное бюджетное меню: неделя вкусной еды всего за 1000 рублей

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Кажется невозможным кормить семью неделю всего за 1000 рублей? На самом деле вполне реально, если подойти к планированию с умом. Главное — простые блюда, разумные порции и никаких лишних трат.

В основе меню — крупы, сезонные овощи и доступные белки. Рис, гречка, макароны — сытная база. Добавьте к ним морковь, лук, капусту и картошку — из этого получится суп, гарнир и даже запеканка. Яйца и куриная печень — бюджетные и питательные источники белка. А если повезет, можно найти акции на замороженные овощи или тушенку.

Пример меню: утром — овсянка или макароны с яйцом, днем — суп или рагу с крупой, вечером — овощная запеканка или гречка с тушенкой. Простые блюда, но семья точно будет сыта.

Секрет — в планировании и готовке из одного набора продуктов. Это помогает экономить и не выбрасывать еду. Всего 1000 рублей — и неделя вкусных и домашних ужинов вам обеспечена!

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