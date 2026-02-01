Реально вкусное блюдо из картошки и фарша в сковороде: сытный ужин для большой семьи

Реально вкусное блюдо из картошки и фарша в сковороде: сытный ужин для большой семьи

Готовим сытный ужин для большой семьи — картофельные лодочки под овощным соусом и сыром. Это реально вкусное блюдо из картошки и фарша в сковороде.

В процессе томления картошка становится невероятно мягкой и пропитывается соком от фарша, а сверху все покрывается нежным томатно-овощным соусом и тягучим сыром.

Для приготовления понадобится: 4–6 средних картофелин, 300–400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 болгарский перец, 2–3 ст. л. томатной пасты, 150 мл воды, 150 г твердого сыра, соль, перец, любимые специи. Картофель разрежьте пополам вдоль. Чайной ложкой аккуратно выскоблите немного мякоти из каждой половинки, чтобы получились лодочки. Фарш посолите, поперчите, добавьте специи и хорошо вымешайте. Наполните картофельные лодочки фаршем и соедините половинки друг с другом. В сковороду уложите картошку с фаршем. Сверху равномерно распределите нарезанный полукольцами лук и болгарский перец соломкой. В чашке разведите томатную пасту водой, посолите, поперчите и залейте содержимое сковороды так, чтобы жидкость доходила примерно до половины картофеля. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 25–30 минут, пока картофель не станет мягким. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром, накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.

Ранее стало известно, как приготовить фрикадельки в сметанной подливе с грибами.