РБК: фитнес-клубы опустели после объявления о частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя неделю после начала частичной мобилизации у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт, рассказали РБК участники рынка. Также участились случаи отказов от купленных абонементов и их переоформление на родственников или друзей.

В компании X-Fit отмечают, что некоторые клиенты в свое время приобретали так называемые «длинные» карты, рассчитанные на полтора-два года, но теперь опасаются посещать клубы из-за очередной волны коронавируса. Некоторые другие клиенты меняют место жительства или больше не могут позволить себе расходы на фитнес из-за потери работы или снижения уровня доходов. Сами же клубы идут навстречу клиентам при переоформлении карт на других лиц.

Как отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург, возврат денег за фитнес возможен на основании закона о защите прав потребителей, согласно которому клиент может в любое время без указания причин отказаться от договора и вернуть деньги за неиспользованный период. На случай мобилизации или призыва она рекомендует выдать генеральную доверенность на кого-либо из близких или членов семьи, кто мог бы написать соответствующее заявление в фитнес-клуб.

В свою очередь, президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина отмечает, что падение спроса на абонементы и дополнительные услуги говорят о начале трудного периода: посещаемость клубов мужчинами снижается, и пессимистические потребительские настроения охватывают и женщин. Кроме того, около 70% тренеров и инструкторов-методистов — мужчины, которые могут подлежать частичной мобилизации. По ее оценке, все это может привести к тому, что по итогам 2022 года объем рынка снизится на 13% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008, 37-летний Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом рассказал отец футболиста. По его словам, спортсмен проходил воинскую службу со спортивным уклоном 19 лет назад.