Разводящаяся семья блогеров через суд делит аккаунт в Instagram

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Аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков стал предметом судебного спора между двумя блогерами, которые решили развестись. Формально числится он за супругой, но вели его и «раскручивали» интернет-звёзды вместе.

О необычном споре рассказал адвокат Сергей Егоров, представляющий будущего холостяка. Уточнять имена он при этом не стал, отметив, что это «весьма известные блогеры», которые получают от аккаунта более 300 тысяч рублей дохода в месяц. Таким образом, это среди прочего, ещё и вполне конкретный финансовый спор.

По правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя. <...> Дело интересно тем, что аккаунт, хотя и представляет денежную ценность, но не ясно, как его описать в документации и в судебных решениях, — цитирует Егорова ТАСС.

Адвокат предположил, что определить будущее интернет-страницы помогут представители компании Facebook, которой принадлежит Instagram. Для этого предполагается привлечь их к процессу. Впрочем, добавил он, пока что не отброшены попытки решить спор миром.

Судебное заседание по вопросу раздела аккаунта должно состояться в одном из районных судов Москвы.

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