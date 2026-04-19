19 апреля 2026 в 08:38

Разве можно заменить картошку в борще? Не поверите, что кладу вместо нее: вкус впечатляющий

Этот рецепт — путешествие в прошлое, к истокам славянской кухни. Борщ, лишенный привычного картофеля, демонстрирует свою изначальную, «докартофельную» суть, где главные роли играют насыщенный мясной бульон, томленая в сале капуста и согревающая острота хрена.

Что понадобится

Свинина на кости (грудинка, рулька) — 800 г, вода — 4 л, морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., корень петрушки — 1 шт., черный перец горошком — 5-6 шт., соль, свекла — 1 крупная шт., копченое сало — 70 г, квашеная капуста — 300 г, растительное масло — 2-3 ст. л., винный уксус — 1 ст. л., помидор — 1 шт. (или томатная паста — 1 ст. л.), готовый хрен — 2-3 ст. л., сметана и зелень для подачи.

Как готовлю

Свинину варю 1,5 часа, добавляю обжаренные на сухой сковороде морковь, лук, корень петрушки и перец. Свекольные очистки настаиваю в ледяной воде 30–40 минут, процеживаю.

Сало обжариваю до шкварок, тушу капусту 30 минут. Лук, морковь и свеклу тру, пассерую на масле 5 минут, добавляю уксус и тушу 10 минут, затем — помидор (или пасту).

Бульон процеживаю, добавляю капусту и зажарку, варю 10 минут. Добавляю хрен и свекольный настой, довожу до кипения, выключаю. Подаю с мясом, сметаной и зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
